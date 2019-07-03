Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Североморск. Совершить поездку в этот город, чтобы на месте разобраться в причинах гибели14 моряков ему поручил Владимир Путин.
"По поручению президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате", - сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, вчера в Кремле Путин во время разговора с Шойгу рассказал об экипаже глубоководного аппарата Северного флота.
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота и вообще для армии. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших", - сказал президент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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