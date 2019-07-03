Мбаппе официально остается в «ПСЖ» еще на сезон

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-03T11:53:23+03:00

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В открывшееся месяц назад трансферное окно чемпиона Франции Килиана Мбаппе многие издание, в том числе и такие авторитетные, как испанская Marca, связывали с «Реал Мадридом». Ходили слухи, что президент клуба Флорентино Перес чуть ли не лично звонил 19-летнему нападающему, предлагая контракт.

В свою очередь, «ПСЖ», дабы сохранить игрока предлагали ему новый улучшенный контракт.

Мбаппе сам поставил точку, разрешив неопределенность своей судьбы в пользу «парижан». Молодой нападающий выставил в своем Твиттере фотографию с новой формой «ПСЖ» на сезон 2019-2020, подписав «это Париж».

Нынешний контракт Килиана истекает летом 2022 года, но не исключается, что зимой 2019 или летом 2022 он все-таки будет выставлен на трансфер за 230-250 миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» Килиан забил 39 голов и 5 в составе сборной Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU