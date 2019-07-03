В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-03T12:07:12+03:00

Синоптики обещают, что июль скоро вступит в свои летние права и станет тепло

Изменить размер текста: A A

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в июле. Синоптики говорят «в пределах нормы», но тут же уточняют, что не стоит ждать равномерности, колебания температур возможны и они будут. В целом июль будет теплым, совсем скоро лето вспомнит о своих правах и станет жарко.

В пределах нормы будут показатели почти на всей европейской территории страны, на юге Урала и юге Западной Сибири. Выше нормы столбики термометров будут подниматься в регионах Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа.

К 15-м числам июля в центральную часть страны начнет поступать влажный и умерено прохладный воздух. Он принесет с собой понижение температуры до 17-20 градусов тепла, по норме должно быть на 2-3 градуса выше.

- Глобальное потепление влечет за собой изменчивость погоды. Когда мы говорим в пределах нормы, значит возможны колебания и повышения и понижения, - комментирует «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Что касается осадков, то в основном они будут выпадать в пределах нормы, засуха не грозит 80% регионов. А вот на Ямале, Таймыре, Чукотке и Камчатке будет дефицит дождей. Есть и те, где осадков выпадет с избытком – это Красноярский край и Якутия.

ИСТОЧНИК KP.RU