2019-07-03T12:07:12+03:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду

Синоптики обещают, что июль скоро вступит в свои летние права и станет тепло
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Синоптики обещают, что июль будет теплымСиноптики обещают, что июль будет теплымФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в июле. Синоптики говорят «в пределах нормы», но тут же уточняют, что не стоит ждать равномерности, колебания температур возможны и они будут. В целом июль будет теплым, совсем скоро лето вспомнит о своих правах и станет жарко.

В пределах нормы будут показатели почти на всей европейской территории страны, на юге Урала и юге Западной Сибири. Выше нормы столбики термометров будут подниматься в регионах Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа.

К 15-м числам июля в центральную часть страны начнет поступать влажный и умерено прохладный воздух. Он принесет с собой понижение температуры до 17-20 градусов тепла, по норме должно быть на 2-3 градуса выше.

- Глобальное потепление влечет за собой изменчивость погоды. Когда мы говорим в пределах нормы, значит возможны колебания и повышения и понижения, - комментирует «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Что касается осадков, то в основном они будут выпадать в пределах нормы, засуха не грозит 80% регионов. А вот на Ямале, Таймыре, Чукотке и Камчатке будет дефицит дождей. Есть и те, где осадков выпадет с избытком – это Красноярский край и Якутия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство США выразило соболезнованиям близким погибших моряков-подводников
Мбаппе официально остается в «ПСЖ» еще на сезон
Житель Подмосковья избил мать и поджег дом
В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумий
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
В Липецке 49 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь
Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Пакистана, погибли двое
В Индии из-за сильных дождей прорвало плотину, 6 человек погибли
Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17
Медики рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России
В сети появилось видео солнечного затмения