Прокуратура Казахстана назвала возможную причину взрыва боеприпасов на складе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-03T12:26:41+03:00

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В Казахстане главная военная прокуратура назвала причины, по которым мог произойти взрыв боеприпасов на складе в Арыси Туркестанской области. В надзорном ведомстве считают, что халатность должностных лиц и несоблюдение правил пожарной безопасности могли сыграть ключевую роль в случившемся.

- Сейчас отрабатываются возможные версии причин происшествия, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности - это может быть короткое замыкание электричества, возгорание легко воспламеняемых предметов, сухостоя, горюче-смазочных материалов, - халатность должностных лиц и иные версии, - рассказал на встрече с журналистами Дархан Ержанов, заместитель главного военного прокурора Казахстана .

Он уточнил, что по факту случившегося проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Опросили больше 100 человек, изъяты документы. Помимо это прокуратура проверяет, как тратились бюджетные деньги, которые выделяли на обеспечение безопасности складов.

Напомним, что взрыв произошел на складе воинской части на юге Казахстана 24 июня. Есть погибшие. Людей из ближайшего города Арысь экстренно эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716262" frameborder="0"></iframe> На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU