2019-07-03T12:17:28+03:00
Общество

Посольство США выразило соболезнованиям близким погибших моряков-подводников

Трагедия на глубоководном аппарате унесла жизни 14 человек
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАССФото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС
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Посольство США в России выразило соболезнования семьям и близким погибших моряков-подводников. Трагедия случилась на днях в российских территориальных водах. По официальной информации, 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения при проведении батиметрических измерений.

"Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время", - сообщает посольство в социальной сети.

Петербургский эксперт по подводным лодкам Игорь Михайлов считает, что пожар был локализован путем герметизации – то есть экипаж закрыл отсек, в котором началось горение, чтобы спасти корабль, чтобы огонь и угарный газ не пошли дальше. Таким образом 14 человек пожертвовали собой ради жизни других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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