Постпред РФ при ЕС рассказал, когда отменят санкции против России

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-03T12:29:47+03:00

Санкции против России не будут сняты, пока в Евросоюзе не осознают, что меры не дают никакого результата Фото: REUTERS

Пока страны-участники не могут прийти к соглашению по данному вопросу

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Недавно Евросоюз принял решение вновь продлить санкции против России. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов уверен для того, чтобы упразднить рестрикции, нужна «критическая масса» недовольства не только внутри самого ЕС, но и процентное соотношение внутри каждой страны.

Дипломат поясняет, что продление санкций происходит путем обсуждения. Обычно ряд делегаций предлагают отменить меры, так как они не работают: политика Москвы не изменилась, а экономический ущерб, в том числе и для ЕС, очевиден. Всегда есть противники, они придерживаются мнения, что санкции не работают только потому, что «недостаточно жесткие, надо их дополнить».

- Начинается дискуссия и председательствующий видя разброс мнений предлагает оставить все как есть. Решение продлевается, - комментирует «Известиям» Чижов.

Сайт kp.ru сообщал, что ограничительные меры будут действовать до 31 января 2020 года. Решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 20 июня проинформировали своих коллег о ситуации с выполнением Минских договоренностей.ЕС призвал к возобновлению усилий в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU