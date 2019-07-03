Российские военные взяли под колпак вошедшие в Черное море корабли НАТО

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-03T12:49:10+03:00

За ними наблюдают "Касимов" и "Пытливый"

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Малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой "Пытливый" взяли под наблюдение судна НАТО. Английский эсминец "Дункан" и фрегат ВМС Канады "Торонто" вошли в акваторию Черного моря. Это случилось накануне, 2 июля.

Помимо двух кораблей за техникой Северо-атлантического альянса "присматривают" самолеты морской авиации. Кроме того, организовано радиоэлектронное сопровождение. Об этом сообщает национальный центр управления обороной.

Боевые корабли НАТО намерены принять участие в масштабных маневрах Sea Breeze 2019. Ранее сайт kp.ru писал, что Украина изменит план учений "из-за действий России". Один из руководителей учений Мэтью Леман заявил, что "слаженная команда многонациональных сил" готова противодействовать "недружественным силам". С его слов это произойдет под общим девизом "Вместе мы сильнее".

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море .

ИСТОЧНИК KP.RU