СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-03T12:55:00+03:00

В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 3 июня в стране работает переходный кабинет под руководством канцлера Бригитте Бирляйн

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В среду, 3 июля, Главный комитет Национального совета Австрии окончательно одобрил дату досрочных выборов в нижнюю палату парламента, которые пройдут 29 сентябрь 2019.

«Выборы в Национальный совет пройдут 29 сентябрь 2019. Главный комитет сегодня единогласно одобрил постановление федерального правительства об этом», - говорится в сообщении пресс-службы парламента, опубликованной в Twitter.

Напомним, что 30 мая, председатель конституционного суда Австрии Бригитта Бирляйн до следующих досрочных выборов заменила на посту канцлера Себыстьяна Курца, став первой женщиной, возглавившей правительство республики. В тот же день новый глава кабмина сделала свои первые назначения. Церемония присяги нового канцлера и переходного правительства состоялась 3 июня в президентской канцелярии в Вене.

ИСТОЧНИК KP.RU