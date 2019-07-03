2019-07-03T12:55:00+03:00
В мире

В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламент

С 3 июня в стране работает переходный кабинет под руководством канцлера Бригитте Бирляйн
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламентВ Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламентФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 3 июля, Главный комитет Национального совета Австрии окончательно одобрил дату досрочных выборов в нижнюю палату парламента, которые пройдут 29 сентябрь 2019.

«Выборы в Национальный совет пройдут 29 сентябрь 2019. Главный комитет сегодня единогласно одобрил постановление федерального правительства об этом», - говорится в сообщении пресс-службы парламента, опубликованной в Twitter.

Напомним, что 30 мая, председатель конституционного суда Австрии Бригитта Бирляйн до следующих досрочных выборов заменила на посту канцлера Себыстьяна Курца, став первой женщиной, возглавившей правительство республики. В тот же день новый глава кабмина сделала свои первые назначения. Церемония присяги нового канцлера и переходного правительства состоялась 3 июня в президентской канцелярии в Вене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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