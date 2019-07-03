Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-03T13:02:07+03:00

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В России изменилось отношение местных жителей к качествам услуг ЖКХ. Раньше большинство людей были недовольны обслуживанием в этой сфере, теперь же численное превосходство за теми, кого все устраивает. Претензий не имеют 60%, в то время как 9 лет назад их было 39%.

Люди также отметили, что значимых изменений в качестве жилищно-коммунальных услуг за последний год не произошло. Об этом сообщают специалисты ВЦИОМ после поведения опроса. Эксперты провели анализ собранной информации и сопоставили ее с данными прошлых лет.

Выяснилось также, что растет число тех, кто хочет жить в отдельно стоящем доме. Их стало 31% опрошенных, а было 23%. При этом в многоквартирных домах живут 55%. Чаще всего респонденты сами платят по счетам, без помощи других членов семьи. Таких людей 59%, больше половины из них женщины.

Напомним, что с 1 июля этого года услуги ЖКХ подорожали. "КП" ответила на самые популярные вопросы о росте цен на "коммуналку". Тем временем группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о безнадежных долгах за ЖКХ, которые проще списать, чем ждать погашения.

ИСТОЧНИК KP.RU