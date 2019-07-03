Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 73 учебника

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-03T13:16:42+03:00

Эти книги не смогли попасть в обновленный перечень

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Научно-методический совет по учебникам при Министерстве просвещения РФ рассмотрел новый порядок формирования федерального перечня учебников. Он был утвержден в конце прошлого года. В новый перечень учебники отбирали по 43 критериям. В результате список был сокращен с 1370 до 863 наименований.

"На Совете было принято решение о направлении 73 учебников, не перешедших из прошлого перечня в обновлённый, на дополнительную экспертизу ввиду наличия достаточных оснований по каждому учебному изданию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Заметим, новые правила обязывают издателей размещать на обороте титульного листа учебника личные данные экспертов, проводивших экспертизу учебника. Кроме того, там же теперь должны печататься реквизиты приказа Министерства о его включении в федеральный перечень.

"Во избежание возможного конфликта интересов расходы и ответственность за качество организации и проведения экспертизы будет нести государство", - отметила заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина.

ИСТОЧНИК KP.RU