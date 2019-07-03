2019-07-03T13:37:31+03:00
Общество

Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам

Святого отца проинформировали о трагедии
Григорий ЛЕОРДА
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Папа Римский Франциск.Папа Римский Франциск.Фото: REUTERS
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Папа римский выразил соболезнования семьям погибших российских моряков подводников. Святого отца проинформировали о трагедии в российских территориальных водах. Напомним, из-за ЧП на глубоководном аппарате погибли 14 человек.

"Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда", - приводит слова официального представителя Святого престола Алессандро Джизотти РИА "Новости".

Отметим, Владимир Путин назвал гибель моряков большой потерей армии и флота. К его словам присоединился Дмитрий Медведев, посольство США в РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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