Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам
Папа римский выразил соболезнования семьям погибших российских моряков подводников. Святого отца проинформировали о трагедии в российских территориальных водах. Напомним, из-за ЧП на глубоководном аппарате погибли 14 человек.
"Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда", - приводит слова официального представителя Святого престола Алессандро Джизотти РИА "Новости".
Отметим, Владимир Путин назвал гибель моряков большой потерей армии и флота. К его словам присоединился Дмитрий Медведев, посольство США в РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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