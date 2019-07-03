Диетологи рассказали, как улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, соблюдая которые можно быстро и легко перейти на здоровое питание. Способ, озвученный диетологами, поможет постепенно приучить организм к полезной пище.
Во-первых, медики советуют экономить на продуктах из переработанного мяса — сосисках, колбасе, ветчине, полуфабрикатах. Кроме того необходимо хотя бы раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Эти продукты достаточно схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлиментов. И к тому же в бобовые куда более полезны для фигуры.
Чтобы легко снизить потребление соли, специалисты советуют отказаться от обычных консервированных супов и овощей в пользу консервов с низким содержанием натрия. Соленые орехи медики рекомендуют заменить на несоленые, передает газета «Известия».
Помимо этого специалисты предложили альтернативу вредным продуктам. Так чипсы рекомендуется заменить на попкорн, мясную пиццу — на овощную, картошку фри — на жареные кусочки тыквы, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU