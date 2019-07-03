Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-03T14:05:28+03:00

По подозрению в нападении задержаны еще три человека

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июля, после драки в центре Стокгольма был задержан американский рэпер A$AP Rocky. Об этом сообщила шведская прокуратора, в заявлении которой было отмечено, что по данному делу задержаны четыре человека.

«Музыкант задержан в Стокгольме по подозрению в нападении. Вместе с ним задержаны три других человека, они также подозреваются в нападении разной степени тяжести», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает прокуратура, расследование находится в начальной стадии и до 12 часов субботы, 6 июля, ведомство должно принять решение, будут ли задержанные взяты под стражу.

Драка музыканта и его друзей с неизвестными молодыми людьми произошла в воскресенье, 30 июня. В своем Instagram канале, рэпер заявил, что он невиновен и конфликт спроецировал не он.

На 10 июля назначен концерт A$AP Rocky в Москве. Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что коллектив «Бурановские бабушки» представили кавер на песню американского рэпера.

ИСТОЧНИК KP.RU