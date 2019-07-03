Возле ГУМа высадили более 300 тысяч хризантем и каланхоэ

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-03T14:05:49+03:00

По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступает ботаническому саду. Фото: Алиса ТИТКО

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Настоящий цветущий сад создали возле ГУМа. Линии универмага запестрили яркими оттенками. Для украшения высадили более 300 тысяч растений. Пропустить такое зрелище просто невозможно.

- Цветы украсили здание изнутри и снаружи. По разнообразию живых растений Фестиваль цветов в ГУМе не уступает ботаническому саду: бегония клубневая, газания, пеларгония махроваая, хризантема мультифлора, каланхоэ каландива, георгина гибридная, бальзамим новогвинейский, бегония вечноцветущая, агератум, тагетес, колеус, цинерария, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

Фестиваль цветов уже седьмой год становится неотъемлемым красочным событием летней столицы. В этот раз темой фестиваля стали советские 50-е годы. А значит посетители образно смогут перенестись в ретро-эпоху. В ГУМе специально создали мини-скульптуры "Женщина с мячом", "Пловчиха", "Баскетболист", "Футболист" и всем известная "Девушка с веслом". В советское время они украшали парки культуры и отдыха.

Также впервые агентство Италии по туризму создало композицию "Итальянский триколор" из живых растений на 1-й линии ГУМа, а у фонтана начали продажу сезонных цветов.

Любоваться цветами в этом году получится почти все лето - до середины августа.

ИСТОЧНИК KP.RU