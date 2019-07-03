Российские СМИ обсуждают видео пятилетней давности с нападением на туристов в Грузии
Ряд СМИ активно обсуждает и продвигает в интернете видео, на котором запечатлено нападение на российскую семью в Грузии. Судя по кадрам группа молодых людей накинулись на машину приезжих из-за георгиевской ленточки, которую в конце ролика провозгласили символом оккупантов и обвязали ею кроссовок.
Примечательно, что “смаковали” видеозапись наряду с небольшими СМИ и крупные российские издания. И все бы ничего, если бы кадры были актуальными, а не снятыми пять лет назад. Его опубликовали еще в августе 2014 года.
Напомним, что сейчас отношения России с Грузией весьма напряженные. 20 июня в Тбилиси проходила Генассамблея Межпарламентской ассамблеи православия. Представитель российской делегации сел не в то кресло. После этого начались акции протеста, обвинения России в оккупации, а после Путин запретил перелеты в Грузию. Власти страны уже начали подсчитывать убытки. Они достигают двух миллиардов в национальной валюте.
Видео пятилетней давности с нападением на туристов в Грузии.
ИСТОЧНИК KP.RU