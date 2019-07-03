Рост заболеваемости ВИЧ в России Минздрав объяснил снижением смертности больных

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-03T14:07:24+03:00

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Сотрудники Минздрава РФ прокомментировали публикации о росте заболеваемости ВИЧ в России. По данным Роспотребнадзора, которые изучили СМИ, в 13 регионах страны существует высокая распространенность ВИЧ-инфекции.

"Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, пишет РИА "Новости".

В Иркутской области заражены 1,8% населения, это 1814 человек на 100 тысяч населения. Незначительно меньше заразившихся в Свердловской и Кемеровской областях. В 35 регионах доля ВИЧ положительных составляет более 0,5%. При этом отмечается рост числа небольшим городов, где среднестатистический показатель превышен в 2-4 раза. В этом списке 30 городов.

Сайт kp.ru писал, что за 31 год от ВИЧ в стране умерли 320 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU