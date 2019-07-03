Китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-03T14:28:17+03:00

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Китайские пограничные службы тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов, въезжающих в страну через пропускные пункты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пограничным с Киргизией. Об этом говорится в совместном расследовании The Guаrdian с изданиями Suddeutsche Zeitung и New York Times.

«Пограничная полиция Китая тайно устанавливает приложения для наблюдения на телефонах посетителей и загружает личную информацию в рамках интенсивной проверки правительством отдаленного региона Синьцзян», - сообщает The Guardian, указывая на то, что «туристы становятся объектами слежки при попытке въезда в регион из соседней Киргизии».

Напомним, что многие уйгуры, проживающие в Синьцзян-Уйгурском районе, придерживаются сепаратистских настроений, а потому власти КНР занимаются их перевоспитанием в специальных лагерях. В Пекине опровергают все обвинения в том, что власти Китая незаконно удерживают свыше миллиона мусульман уйгуры.

ИСТОЧНИК KP.RU