2019-07-03T14:28:17+03:00
В мире

Китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов

The Guardian опубликовало расследование, проведенное с международными партнерами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристовКитайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристовФото: REUTERS
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Китайские пограничные службы тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов, въезжающих в страну через пропускные пункты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пограничным с Киргизией. Об этом говорится в совместном расследовании The Guаrdian с изданиями Suddeutsche Zeitung и New York Times.

«Пограничная полиция Китая тайно устанавливает приложения для наблюдения на телефонах посетителей и загружает личную информацию в рамках интенсивной проверки правительством отдаленного региона Синьцзян», - сообщает The Guardian, указывая на то, что «туристы становятся объектами слежки при попытке въезда в регион из соседней Киргизии».

Напомним, что многие уйгуры, проживающие в Синьцзян-Уйгурском районе, придерживаются сепаратистских настроений, а потому власти КНР занимаются их перевоспитанием в специальных лагерях. В Пекине опровергают все обвинения в том, что власти Китая незаконно удерживают свыше миллиона мусульман уйгуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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