Китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов
Китайские пограничные службы тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов, въезжающих в страну через пропускные пункты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пограничным с Киргизией. Об этом говорится в совместном расследовании The Guаrdian с изданиями Suddeutsche Zeitung и New York Times.
«Пограничная полиция Китая тайно устанавливает приложения для наблюдения на телефонах посетителей и загружает личную информацию в рамках интенсивной проверки правительством отдаленного региона Синьцзян», - сообщает The Guardian, указывая на то, что «туристы становятся объектами слежки при попытке въезда в регион из соседней Киргизии».
Напомним, что многие уйгуры, проживающие в Синьцзян-Уйгурском районе, придерживаются сепаратистских настроений, а потому власти КНР занимаются их перевоспитанием в специальных лагерях. В Пекине опровергают все обвинения в том, что власти Китая незаконно удерживают свыше миллиона мусульман уйгуры.
ИСТОЧНИК KP.RU