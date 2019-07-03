2019-07-03T14:32:26+03:00
Политика

Путин обсудит с правительством поручения по итогам "Прямой линии"

Президент намерен поговорить и о реализации нацпроектов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин обсудит с правительством поручения по итогам “прямой линии”Путин обсудит с правительством поручения по итогам “прямой линии”Фото: REUTERS
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В среду, 4 июля Владимир Путин проведет совещание с членами правительства посвященное итогам “Прямой линии”. Нам нем президент планирует обсудить поручения, которые он дал после общения с россиянами. Весь список опубликован на сайте Кремля.

Помимо этого, глава государства намерен поговорить о реализации нацпроектов.

- Требуются новые законы, изменение старых, эта работа не терпит отлагательств, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В планах у Путина на этот день встреча с послами из других стран, чтобы принять верительные грамоты, а также выступление на международном форуме "Развитие парламентаризма". Вероятно, что президент встретится и скульптором Михаилом Шемякиным.

Напомним, что "прямая линия" с президентом состоялась 20 июня. Она стала 17-й по счету. Корреспонденты "КП" вели текстовую онлайн-трансляцию. Позже на сайте были опубликованы лучшие вопросы Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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