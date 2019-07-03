Мэй выразила соболезнования семьям погибших российских моряков-подводников
В среду, 3 июля, от имени британского парламента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям и друзьям российских моряков-подводников, погибших в результате трагедии на глубоководном аппарате в российских территориальных водах.
«Я уверена, что вся Палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский аппарат, в котором люди погибли под водой. Я уверена, что мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу», - сказала британский премьер, выступая в Палате общин.
Ранее свои соболезнования семьям погибших выразил Папа римский. Президент России Владимир Путин назвал гибель 14 моряков большой потерей армии и флота.
Напомним, в минувший понедельник, 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ России, возник пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников.
14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания
ИСТОЧНИК KP.RU