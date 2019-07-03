Умер кинорежиссер и сценарист Василий Панин

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-03T16:03:21+03:00

Он скончался в возрасте 83 лет

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Кинорежиссер и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. О этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

О причине смерти режиссера не сообщается. Похороны Панина пройдут в Воронежской области.

Творческая карьера Панина началась в 1953 году, когда он стал актером Воронежского государственного академического театра драмы имени А. В. Кольцова. Воследствии он окончил Московское театральное училище им. М.С. Щепкина, актёрский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС) им. А.В.Луначарского и Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР..

В качестве режиссера он снял более 25 различных фильмов, такие как «Человек на полустанке» (1983), «Исчадье ада» (1991), «Ночь на кордоне» (2001) и другие. За свою деятельность Панин был удостоен ряда наград.

ИСТОЧНИК KP.RU