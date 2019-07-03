Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-03T17:03:54+03:00

Господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года

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В среду, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей.

В соответствии с принятым законом на государственную помощь могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующие дети. Они получат 450 тысяч рублей на оплату ипотечного кредита. При этом данная компенсация будет освобождена от налогов.

Для получения господдержки на погашение ипотеки семьям нужно будет обратиться в банк, где был оформлен кредит. Вместе с заявлением и документами по кредиту необходимо будет приложить свидетельство о рождении детей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, программа помощи многодетным семьям в погашении ипотечного кредита будет работать на федеральном уровне.

Путин также поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову мониторить ситуацию по уровню ставок по ипотечным кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU