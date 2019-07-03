Роскомнадзор: МегаФон лидирует среди российских операторов по числу базовых станций

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-03T17:49:58+03:00

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МегаФон стал лидером по числу базовых станций в России среди других отечественных мобильных операторов. Об этом свидетельствуют данные Роскомнадзора по результатам 5 месяцев 2019 года. Оператору принадлежат 283,5 тысяч базовых станций: это число значительно превышает показатели конкурентов. Из них 98,1 тысяч — базовые станции стандарта LTE (4G). Разветвленная сеть позволяет МегаФону обеспечивать пользователей самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G в 83 регионах России.

Всего, по оценке Роскомнадзора, операторы «большой четверки» за 5 месяцев 2019 года увеличили число базовых станций на 16 процентов — до 238,4 тысячи. При этом самое больше количество станций стандарта 4G приходится на МегаФон.

- Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных, - прокомментировал данные Роскомнадзора Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона. - Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов.

Базовые станции МегаФона расположились в разных уголках России, даже самых труднодоступных. Одна из них работает на Полюсе холода в Якутии - в городе Верхоянск и селе Томтор, где температура может опускаться до - 68 градусов. Еще одна станция расположилась на космодроме Восточный в Амурской области: она находится в 500 метрах от места запуска ракет. Станция на Кольском полуострове работает на энергии ветров. Она расположена в тундре на месте встречи трех направлений Мурманск - Териберка — Туманный.

На территории Олимпийского парка в Сочи базовые станции МегаФона замаскированы под пальмы. А на другом конце России - на берегу Ледовитого океана — появилась базовая станция «Выживший», названная так в честь героя Леонардо Ди Каприо. Станция установлена в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU