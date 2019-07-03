Исследование: МегаФон стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-03T18:14:43+03:00

Получив статус #1 по скорости и по самому широкому покрытию интернета, МегаФон переименовывает название сети на гаджетах на MegaFon#1

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Авторитетное международное исследовательское агентство Ookla опубликовало результаты глобального исследования рынка мобильных операторов. В России первую строчку рейтинга занял МегаФон: оператор обеспечивает своим клиентам самый быстрый мобильный интернет. По данным агентства, средняя скорость передачи данных в сети МегаФон в 1,5 раза превышает аналогичные показатели других операторов. Агентство Ookla уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России.

Разработанное Ookla приложение SpeedTest на сегодняшний день является самым точным и популярным способом измерения скорости интернета, предоставляемого мобильными операторами. Независимое исследование проводится компанией ежегодно в разных странах мира. В России рейтинг составлялся на основании 7,9 млн замеров скорости. Исследования проводились в первые 6 месяцев 2019 года на более чем 1,5 тысячах уникальных мобильных устройствах россиян.

Согласно данным разработчика, средняя скорость скачивания в сети МегаФон превысила 25,94 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,59 Мбит/с. Такая скорость позволяет пользователям быстрее скачивать и слушать музыку, смотреть фильмы, обмениваться файлами.

- Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов, - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети.

По словам представителей мобильного оператора, МегаФон, получив статус #1 по скорости и по самому широкому покрытию интернета, решил переименовать название сети на гаджетах на MegaFon#1.

ИСТОЧНИК KP.RU