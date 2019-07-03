Слуцкий заявил о возможности отказа от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-03T18:45:54+03:00

Депутат Госдумы отметил, что без участия России были выбраны порядка 70 % судей ЕСПЧ и Верховный комиссар по правам человека

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год. По его словам, причиной этому является неучастие Москвы в работе ПАСЕ в этот период времени.

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - приводит "Интерфакс" слова Слуцкого.

Депутат также напомнил, что около 70% судей ЕСПЧ, а также Верховный комиссар по правам человека были выбраны без участия России. "С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная, и еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ", - заявил Слуцкий.

В заключение Слуцкий отметил, что данный вопрос "это станет предметом обменов мнениями на высшем уровне, когда госпожа Генеральный секретарь, мы на это рассчитываем, осенью впервые в новом качестве посетит Россию".

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы была восстановлена в правах спустя пять лет после лишения представителей права голоса в связи с событиями на востоке Украины и вхождением Крыма в состав России. Тогда российская делегация отказалась участвовать в работе организации без права голоса, а в 2017 году Россия заморозила членские взносы в Совет Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU