2019-07-03T18:53:25+03:00
Экономика

Четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей

И только 49% респонденток хотят весть общий бюджет
Елена АКИМОВА
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Россинки не скрывают уровень своих доходов от супругаРоссинки не скрывают уровень своих доходов от супругаФото: Евгения ГУСЕВА
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Россиянки начинают отказываться от общего семейного бюджета в пользу индивидуального. Только 49 процентов опрошенных признаются, что семейные деньги хранят вместе. Тех же, кто предпочитает иные формы – большинство.

Четверть опрошенных отмечают, что оптимальнее всего длить траты меду супругами. 10 процентов респонденток выступают за раздельный бюджет супругов.

Что касается крупных покупок, то почти три четверти опрошенных принимают решение о них совместно, а вот мелкие траты каждый из супругов может делать самостоятельно.

Как правило уровень дохода в семьях не скрывается и 67 процентов женщин знают, сколько зарабатывают их мужья. В свою очередь о сумме зарплаты супругу готовы сообщить только 60% респонденток.

В 67% случаев женщины признаются, что имеют доход больше, чем главы семейств, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее Росстат поделился результатами опроса. В среднем каждой российской семье нужно не менее 58,5 тыс. в месяц для нормального существования и покупки предметов первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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