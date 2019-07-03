В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-03T19:02:49+03:00

По данным Минобороны, офицер вывел гражданского из аварийного отсека и задраил люк, чтобы огонь не распространялся дальше

Изменить размер текста: A A

Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным Минобороны, офицер вывел гражданского из аварийного отсека и задраил люк, чтобы огонь не распространялся дальше, после чего продолжил борьбу за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа. В ведомстве при этом подчеркнули, что офицеры ВМФ России ценой своих жизней сумели ликвидировать очаг возгорания, спасти своих товарищей и сохранить аппарат.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Соловьев был одним из 14 моряков, погибших при пожаре на подводном аппарате в российских территориальных водах. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, отдал распоряжение специалистам восстановить аппарат, на котором произошла трагедия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жена беременна третьим ребенком»: Погибший на подлодке капитан II ранга ждал прибавления в семье

Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU