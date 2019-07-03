Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время

СЕГОДНЯ 19:19 2019-07-03T19:19:02+03:00

Министерство обороны России в ближайшее время обнародует список погибших при пожаре на военном глубоководном аппарате офицеров ВМФ Фото: REUTERS

Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы

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Министерство обороны России в ближайшее время обнародует список погибших при пожаре на военном глубоководном аппарате офицеров ВМФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - заявили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Катастрофа глубоководного аппарата ВМФ России произошла 1 июля в российских территориальных водах. В результате трагедии погибли 14 офицеров российского военного флота; в Минобороны ранее сообщили, что четырем морякам удалось спастись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU