Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время
Министерство обороны России в ближайшее время обнародует список погибших при пожаре на военном глубоководном аппарате офицеров ВМФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.
"В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - заявили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Катастрофа глубоководного аппарата ВМФ России произошла 1 июля в российских территориальных водах. В результате трагедии погибли 14 офицеров российского военного флота; в Минобороны ранее сообщили, что четырем морякам удалось спастись.
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ИСТОЧНИК KP.RU