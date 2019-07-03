2019-07-03T19:50:02+03:00
Политика

В Совфеде осудили антироссийские заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Недружественные заявления прозвучали во время встречи с Владимиром Зеленским
Елена АКИМОВА
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В Совфеде упрекнули премьер-министра Канады за антироссийские настроенияВ Совфеде упрекнули премьер-министра Канады за антироссийские настроенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Совете Федерации осудили премьер-министра Канады Джастина Трюдо за антироссийские заявления, которые он сделал во время встречи с Владимиром Зеленским.

Канадский политик отметил, что его страна всегда будет защищать «суверенитет Украины» и осуждать «российские агрессивные действия против Украины». Помимо этого Трюдо указал, что Крым никогда не будет признан российским.

Член Совфеда, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала такое заявление неуважением.

- Крымчане определились со своим политическим будущим, навеки связав его с Россией, так что же так возмущает наших зарубежных «партнеров»? – рассуждает Ковитиди.

Она напомнила канадскому премьеру о Терезе Мэй, которая тоже не считала Крым российским.

- К сожалению этот опыт так ничему и не научил некоторых политических лидеров, — комментирует сенатор ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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