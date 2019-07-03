Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами кабмина.
"После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, вы знаете. Сегодня они все оформлены в указ президента. Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении", - приводит ТАСС слова главы государства.
В тексте документа наводнение на территории Иркутской области признается "чрезвычайной ситуацией федерального характера". Указом поручено "привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования"; кроме того, правительству РФ поручено выделить средства на капитальный ремонт поврежденного жилья, строительства нового взамен разрушенного, а также на восстановление инфраструктуры.
Отдельным пунктом указа глава государства поручил не допустить повышение цен на товары и услуги первой необходимости в пострадавших от наводнения районах, а также разработать механизм осуществления социальных выплат гражданам.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня этого года из-за дождей. Наводнения затронули Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы области, а также город Тулун. В связи со случившимся Владимир Путин прибыл в город Братск, где провел совещание с губернатором Иркутской области, а также с другими чиновниками.
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ИСТОЧНИК KP.RU