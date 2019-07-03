2019-07-03T20:49:27+03:00
Происшествия

Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море членов команды глубоководного аппарата

Жертвами пожара на судне стали 14 офицеров ВМФ
Александр ДЖУМАЕВ
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Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море подводниковМинобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море подводниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство обороны России опубликовало фотографии офицеров ВМФ, погибших на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море.

Жертвами трагедии на судне стали 14 офицеров: семь капитанов первого ранга, двое из которых ранее были удостоены звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Ранее военное ведомство опубликовало имена погибших моряков; один из них- капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - спас гражданского специалиста, находившегося на судне, после чего продолжил борьбу за живучесть корабля.

Список погибших моряков с фотографиями Фото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиямиФото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиями Фото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиямиФото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиями Фото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиямиФото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиями Фото: Минобороны РФ

Список погибших моряков с фотографиямиФото: Минобороны РФ

Пожар на глубоководном аппарате ВМФ России произошел в понедельник, 1 июля. Нескольким военнослужащим, находившимся на борту судна, удалось спастись; в настоящий момент они находятся в госпитале. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, отдал распоряжение специалистам восстановить аппарат, на котором произошла трагедия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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