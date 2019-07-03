2019-07-03T21:44:45+03:00
В мире

Facebook и Instagram заявили, что работают над устранением проблем в работе

Ранее пользователи соцсетей сообщили о сбое в их работе
Александр ДЖУМАЕВ
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Facebook и Instagram ведут работу над устранением неполадок в работе сетейFacebook и Instagram ведут работу над устранением неполадок в работе сетейФото: REUTERS
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Facebook и Instagram ведут работу над устранением неполадок в работе сетей. Об этом сообщили представители соцсетей в Twitter.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному режиму", - говорится в опубликованном заявлении обеих компаний.

Ранее сайт kp.ru сообщал о сбоях в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера Whatsapp. На проблемы в работе данных предложений пожаловались пользователи из ряда штатов США, Великобритании, Португалии, Германии, Швеции и ряда других европейских стран. Небольшое количество сообщений о некорректной работе поступало и из России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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