Главу полицейского спецназа Грузии отстранили от должности по делу о беспорядков на митингах

СЕГОДНЯ 22:39 2019-07-03T22:39:49+03:00

Ранее в прокуратуре Грузии заявили, что по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси может быть возбуждено уголовное дело Фото: REUTERS

Также в рамках расследования этого дела был опрошен бывший мэр Тбилиси

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Министерство внутренних дел Грузии временно отстранило от занимаемой должности директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили до завершения расследования дела о митингах в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели (у здания парламента - прим. ТАСС) 20-21 июня, временно приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили", - говорится в заявлении. Ранее в прокуратуре Грузии заявили, что по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси может быть возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования дела о беспорядках также был вызван на опрос бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Как сообщил сам экс-чиновник в Facebook, его "встретил сотрудник криминальной полиции с повесткой в руках и включенной камерой" у дверей здания телекомпании "Пирвели".

Серия митингов в Тбилиси началась 20 июня после того, как глава российской делегации, участвовавшей в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте, Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции, после чего в городе начались акции протеста; в ходе разгона митингов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716479" frameborder="0"></iframe> Грузия: К Парламенту снова пришли митингующие.

ИСТОЧНИК KP.RU