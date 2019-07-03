2019-07-03T22:39:49+03:00
В мире

Главу полицейского спецназа Грузии отстранили от должности по делу о беспорядков на митингах

Также в рамках расследования этого дела был опрошен бывший мэр Тбилиси
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Ранее в прокуратуре Грузии заявили, что по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси может быть возбуждено уголовное делоРанее в прокуратуре Грузии заявили, что по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси может быть возбуждено уголовное делоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство внутренних дел Грузии временно отстранило от занимаемой должности директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили до завершения расследования дела о митингах в центре Тбилиси 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели (у здания парламента - прим. ТАСС) 20-21 июня, временно приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили", - говорится в заявлении. Ранее в прокуратуре Грузии заявили, что по факту возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси может быть возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования дела о беспорядках также был вызван на опрос бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Как сообщил сам экс-чиновник в Facebook, его "встретил сотрудник криминальной полиции с повесткой в руках и включенной камерой" у дверей здания телекомпании "Пирвели".

Серия митингов в Тбилиси началась 20 июня после того, как глава российской делегации, участвовавшей в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте, Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции, после чего в городе начались акции протеста; в ходе разгона митингов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Грузия: К Парламенту снова пришли митингующие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССП
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 15 июня
Facebook и Instagram заявили, что работают над устранением проблем в работе
На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана
Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море членов команды глубоководного аппарата
Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
В Совфеде осудили антироссийские заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо
Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время
Названа средняя стоимость нового авто в России
Кремль: в ближайшие дни Россия пригласит лидеров многих стран на празднование 75-летия Победы
В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море
Четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей
Слуцкий заявил о возможности отказа от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Путин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины
Шойгу поручил специалистам восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp
В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады
Очередь на американские визы для россиян начала сокращаться