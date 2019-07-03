2019-07-03T22:56:24+03:00
Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССП

Документ предусматривает присвоение приставам специальных званий, повышение зарплат и предоставление им льгот
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССППравительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССПФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство внесло в Госдуму законопроект о "службе в органах принудительного исполнения", предусматривающий изменение полномочий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Документ предполагает присвоение приставам специальных званий, а также предоставление ряда льгот.

"Судебные приставы долгое время являлись пасынками правоохранительной системы, текучка кадров была огромной, что в значительной степени связано с неурегулированностью вопросов несения этого вида службы", - заявил в интервью mk.ru замглавы думского Комитета по безопасности и противодействия коррупции Александр Хинштейн.

В пояснительной записке к документу приводятся полномочия сотрудников ФССП, которые обеспечивают безопасность судебных заседаний, судей, присяжных и иных участников процессов, депортируют иностранцев, разыскивают разыскивают должников и их имущество, взыскивают с них долги и штрафы, организуют исполнение административных наказаний.

Помимо присвоения специальных званий, документ предусматривает замену формы приставов, а также ужесточение требований к их образованию: для того, чтобы занять должность младшего начальствующего состава, потребуется как минимум профильное среднее профессиональное образование, а для начальников среднего и высшего уровня обязательным будет высшее образование.

В проекте закона отмечается, что пристав не должен иметь судимостей, за исключением судимостей по декриминализованным статьям. Помимо этого, сотрудники ФССП получат такое же пенсионное обеспечение, как полицейские; приставы также получат некоторые социальные гарантии.

"Принятие законопроекта позволит создать условия для привлечения на работу в ФССП России высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, позволит снизить коррупционные риски, серьезно мотивировать должностных лиц ФССП России к качественному исполнению возложенных на них полномочий", - заключили авторы документа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главу полицейского спецназа Грузии отстранили от должности по делу о беспорядков на митингах
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 15 июня
Facebook и Instagram заявили, что работают над устранением проблем в работе
На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана
Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море членов команды глубоководного аппарата
Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
В Совфеде осудили антироссийские заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо
Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время
Названа средняя стоимость нового авто в России
Кремль: в ближайшие дни Россия пригласит лидеров многих стран на празднование 75-летия Победы
В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море
Четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей
Слуцкий заявил о возможности отказа от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Путин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины
Шойгу поручил специалистам восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp
В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады
Очередь на американские визы для россиян начала сокращаться