Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССП

СЕГОДНЯ 22:53 2019-07-03T22:56:24+03:00

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о "службе в органах принудительного исполнения", предусматривающий изменение полномочий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Документ предполагает присвоение приставам специальных званий, а также предоставление ряда льгот.

"Судебные приставы долгое время являлись пасынками правоохранительной системы, текучка кадров была огромной, что в значительной степени связано с неурегулированностью вопросов несения этого вида службы", - заявил в интервью mk.ru замглавы думского Комитета по безопасности и противодействия коррупции Александр Хинштейн.

В пояснительной записке к документу приводятся полномочия сотрудников ФССП, которые обеспечивают безопасность судебных заседаний, судей, присяжных и иных участников процессов, депортируют иностранцев, разыскивают разыскивают должников и их имущество, взыскивают с них долги и штрафы, организуют исполнение административных наказаний.

Помимо присвоения специальных званий, документ предусматривает замену формы приставов, а также ужесточение требований к их образованию: для того, чтобы занять должность младшего начальствующего состава, потребуется как минимум профильное среднее профессиональное образование, а для начальников среднего и высшего уровня обязательным будет высшее образование.

В проекте закона отмечается, что пристав не должен иметь судимостей, за исключением судимостей по декриминализованным статьям. Помимо этого, сотрудники ФССП получат такое же пенсионное обеспечение, как полицейские; приставы также получат некоторые социальные гарантии.

"Принятие законопроекта позволит создать условия для привлечения на работу в ФССП России высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, позволит снизить коррупционные риски, серьезно мотивировать должностных лиц ФССП России к качественному исполнению возложенных на них полномочий", - заключили авторы документа

ИСТОЧНИК KP.RU