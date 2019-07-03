Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах

3 Июль 23:14 2019-07-03T23:14:10+03:00

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Житель столицы Ирландии Дублина лишился своей собаки, которую выгуливал в парке Тереньюр. Кокер-спаниель подплыл слишком близко к группе лебедей и одна из птиц убила его.

Как сообщает The Irish Sun, любознательный пес решил подплыть поближе к лебедю, который заметив его пошел в атаку. Хозяин, который стоял на берегу пруда, понял, что его собаке грозит опасность и стал звать его, пытался отвлечь внимание питомца от птиц, но ничего не помогло.

По словам очевидцев, бедный пес не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице. Лебедь атаковал собаку и ударил его несколько сначала одним крылом, а затем другим. От ударов животное ушло под воду. Это длилось всего несколько секунд.

Владелец собаки в отчаянии бросил в воду телефон. Но спасти своего питомца он не успел. Мертвого пса достали из воды сетью прибывшие на место смотрители парка. По их словам, это первый случай, когда лебедь убил собаку на их памяти.

Агрессивное поведение птицы объясняется тем, что неподалеку находилось ее гнездо с потомством. Очевидцы отметили, что у пруда не было предупредительных табличек на этот счет.

ИСТОЧНИК KP.RU