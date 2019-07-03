Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи

3 Июль 23:19 2019-07-03T23:19:07+03:00

Китайская компания презентовала три новых устройства - Mi CC9, Mi CC9e и Mi CC9 Meitu Edition

Изменить размер текста: A A

В Пекине компания Xiaomi представила новую серию смартфонов для молодежи. В первую очередь, упор был сделан на высокотехнологичной камере, которая зачастую и служит ключевым факторов в выборе устройства.

Xiaomi CC9 внешне напоминает флагманскую модель Mi 9. Диагональ экрана не изменили – прежние 6,39 дюйма. Сканер отпечатка пальцев встроен в дисплей, а каплевидный вырез в верхней части предназначен для 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

В отличие от остальных аппаратов производителя, новые модели оснащены уникальной функцией редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Пользователь сможет менять погодные условия, добавлять природные явления, и для этого не придется часами осваивать Photoshop. Также владельцы Xiaomi теперь смогут создавать под себя уникальный анимированный аватар Mimoji.

СС9е – более компактная копия СС9 с 6,088 дюймовым экраном. Уменьшенная модель будет чуть слабее, но сохранит аккумулятор на 4030 мАч.

Xiaomi CC9 Meitu Edition – «старший» представитель линейки, оснащенный увеличенным объемом памяти и более продвинутым функционалом камеры.

Цены на Xiaomi CC9 начинаются от 1799 юаней (16600 рублей), CC9e – от 1299 юаней (12000 рублей), CC9 Meitu Custom Edition – от 2599 юаней (24000 рублей).

Бренд Xiaomi продолжает наращивать влияние на рынке бюджетных смартфонов и является одним из самых популярных решений в низком/среднем ценовом сегменте.

ИСТОЧНИК KP.RU