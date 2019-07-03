МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО

3 Июль 23:37 2019-07-03T23:37:31+03:00

Россия, Абхазия и Южная Осетия заявили о растущей активности США и альянса в регионе Южного Кавказа

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Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

По его словам, Россия вместе с партнерами из Абхазии и Южной Осетии отдельно отметили растущую активность США и НАТО в регионе Южного Кавказа.

"С нашей стороны подчеркнули опасность в преддверии декабрьского саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса", - цитирует слова Карасина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ситуация на границе Грузии, Абхазии и Южной Осетии в целом признана спокойной. По оценке пограничной службы РФ. Кроме того, статистические данные свидетельствуют о резком сокращении уровня преступности Абхазии, после признания Москвой ее суверенитета.

ИСТОЧНИК KP.RU