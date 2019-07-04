2019-07-04T00:16:05+03:00
В мире

В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение

Британские СМИ узнали о слежке за иностранцами в КНР через смартфоны
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Китае на смартфоны туристов устанавливают шпионское приложениеВ Китае на смартфоны туристов устанавливают шпионское приложениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Иностранные туристы, прибывшие в Китай из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район, становятся объектами слежки со стороны китайских властей. Как выяснилось, пограничники устанавливают в смартфоны зарубежных гостей шпионское приложение, которое считывает и передает переписку и личную информацию о владельце.

По данным The Guаrdian, крупнейшие издания и специалисты в области кибербезопасности провели расследование и установили, что пассажиров на пограничном контроле просят разблокировать телефоны, забирают их на время, а потом тайно устанавливают вирусную программу. Она сканирует файлы устройства на предмет экстремистского содержания и передает отчет властям.

Помимо этого, власти КНР узнают интересы туриста, его литературные и музыкальные предпочтения и многое другое. При этом приложение загружается только на смартфоны с Android. Аппараты iPhone пограничники просто сканируют специальным устройством и возвращают владельцу.

Туристы утверждают, что они не были заранее предупреждены властями о сборе личных данных и установке программ. Приложение удаляют с телефонов перед тем, как вернуть владельцам, но некоторые иностранцы находили его на своих смартфонах после прохождения границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССП
Главу полицейского спецназа Грузии отстранили от должности по делу о беспорядков на митингах
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 15 июня
Facebook и Instagram заявили, что работают над устранением проблем в работе
На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана
Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море членов команды глубоководного аппарата
Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
В Совфеде осудили антироссийские заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо
Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время
Названа средняя стоимость нового авто в России
Кремль: в ближайшие дни Россия пригласит лидеров многих стран на празднование 75-летия Победы
В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море
Четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей
Слуцкий заявил о возможности отказа от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Путин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины
Шойгу поручил специалистам восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp
В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады
Очередь на американские визы для россиян начала сокращаться