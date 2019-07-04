В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение

СЕГОДНЯ 00:16 2019-07-04T00:16:05+03:00

Британские СМИ узнали о слежке за иностранцами в КНР через смартфоны

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Иностранные туристы, прибывшие в Китай из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район, становятся объектами слежки со стороны китайских властей. Как выяснилось, пограничники устанавливают в смартфоны зарубежных гостей шпионское приложение, которое считывает и передает переписку и личную информацию о владельце.

По данным The Guаrdian, крупнейшие издания и специалисты в области кибербезопасности провели расследование и установили, что пассажиров на пограничном контроле просят разблокировать телефоны, забирают их на время, а потом тайно устанавливают вирусную программу. Она сканирует файлы устройства на предмет экстремистского содержания и передает отчет властям.

Помимо этого, власти КНР узнают интересы туриста, его литературные и музыкальные предпочтения и многое другое. При этом приложение загружается только на смартфоны с Android. Аппараты iPhone пограничники просто сканируют специальным устройством и возвращают владельцу.

Туристы утверждают, что они не были заранее предупреждены властями о сборе личных данных и установке программ. Приложение удаляют с телефонов перед тем, как вернуть владельцам, но некоторые иностранцы находили его на своих смартфонах после прохождения границы.

ИСТОЧНИК KP.RU