2019-07-04T02:13:33+03:00
Общество

Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества

Анализы на наркотики будут сдавать и те, кто хочет получить водительские права, и те, кто их уже имеет
Юлия ДИВЕЕВА
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Российских водителей будут проверять на употребление наркотиковРоссийских водителей будут проверять на употребление наркотиковФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения России предлагает проверять всех водителей на наличие психотропных веществ в организме. Это следует из проекта изменений приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами обязательное исследование биологических сред человека на предмет выявления употребления психоактивных веществ. Это коснется и тех, кто хочет получить водительские права, и тех, кто их уже имеет, передает ТАСС.

"Положения проекта приказа учитывают социальную значимость и необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, а также формирования единого подхода к организации этой работы", - говорится в пояснительной записке.

Подготовленные изменения должны помочь усилению безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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