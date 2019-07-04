Заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым у России вызвало недоумение

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-04T04:29:45+03:00

После воссоединения Крыма с Россией полуостров посетили множество иностранных делегаций и наблюдателей Фото: Евгения ГУСЕВА

Полуостров открыт для посещения любым международным и иностранным делегациям

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У России вызывает недоумение призыв Великобритании обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ "в незаконно аннексированный Крым". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Заявление о наблюдателях британский МИД сделал 3 июля на сессии Совета по правам человека ООН.

"Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны. В этой связи указанный призыв Форин оффиса вызывает недоумение", - отметил российский дипломат.

В дипмиссии обвинили британских коллег в попытке недобросовестного использования проблематики прав человека, передает ТАСС.

Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Спустя пять лет Европа продолжает придерживаться политики непризнания якобы «незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя».

ИСТОЧНИК KP.RU