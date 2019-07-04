В Минске во время праздничного салюта погибла женщина

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-04T06:26:56+03:00

В Минске во время салюта пострадали несколько человек Фото: REUTERS

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Во время праздничного салюта в Минске ко Дню независимости Белорусии пострадали четыре человека. Одна женщина, получившая осколочное ранение, скончалась.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", - сообщил Следственный комитет страны.

По факту смерти начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Интерфакс.

Трое пострадавших получили медицинскую помощь, но от госпитализации отказались. СК выясняет точное число людей, которые обратились в больницы после салюта. В проверке следователям помогает Минобороны РФ.

"Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь", - сообщили в министерстве.

Применявшиеся заряды использовались в салютах и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU