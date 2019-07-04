2019-07-04T06:26:56+03:00
Происшествия

В Минске во время праздничного салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Минске во время салюта пострадали несколько человекВ Минске во время салюта пострадали несколько человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время праздничного салюта в Минске ко Дню независимости Белорусии пострадали четыре человека. Одна женщина, получившая осколочное ранение, скончалась.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", - сообщил Следственный комитет страны.

По факту смерти начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Интерфакс.

Трое пострадавших получили медицинскую помощь, но от госпитализации отказались. СК выясняет точное число людей, которые обратились в больницы после салюта. В проверке следователям помогает Минобороны РФ.

"Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь", - сообщили в министерстве.

Применявшиеся заряды использовались в салютах и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин назвал условие диалога России с Украиной
Дрон фотографа из Флориды спас жизнь его детям
Суд США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о пересмотре дела
Заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым у России вызвало недоумение
У компании Маслякова хотят отсудить КВН
В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах