2019-07-04T07:23:29+03:00
Звезды

Warner Bros. работает над созданием сериала о Гарри Поттере

История поведает о событиях в жизни волшебника до больших приключений
Григорий ЛЕОРДА
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В оригинальных фильмах Гарри сыграл Дэниел Рэдклифф.В оригинальных фильмах Гарри сыграл Дэниел Рэдклифф.
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Отличная новость для любителей вселенной Гарри. "Мальчик, который выжил" станет героем сериала-приквела. Компания Warner Bros. начала работу над его созданием. В центре сюжета будут истории о событиях в Хогвартсе и других частей Европы.

Детали сюжета держатся создателями в секрете. Ожидается, что фильме появятся совершенно новые персонажи, пишет портал We got this covered.

Сериал должен помочь в раскрутке нового потокового сервиса. Создатели хотят, чтобы он мог конкурировать с Netflix и Disney Plus.

Заметим, последний фильм о приключениях мальчика под название "Гарри Поттер и дары смерти" вышел на экраны аж в 2011 году. С тех пор интерес к нему не становится меньше. Создатель серии книг Джоан Роулинг продолжает писать тома об удивительном волшебнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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