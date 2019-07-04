Главархив рассекретил документы о московских партизанах времен ВОВ

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-04T08:38:41+03:00

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Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Из тени грифа "секретно" вышли материалы о работе подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.

"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что к 75-летию окончания блокады Ленинграда Минобороны рассекретило документы о дороге жизни. Она пролегала через Ладожское озеро, по которой снабжали осажденный город и эвакуировали раненых и мирное население. Минобороны опубликовало само постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороге через Ладогу. Причем, в очень сжатые сроки. Военсовет дал для этого всего неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU