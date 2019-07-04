2019-07-04T08:38:41+03:00
Общество

Главархив рассекретил документы о московских партизанах времен ВОВ

С 50 бумаг сняли гриф "секретно"
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гриф секретности сняли с 50 документов.Гриф секретности сняли с 50 документов.
Изменить размер текста:

Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Из тени грифа "секретно" вышли материалы о работе подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.

"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что к 75-летию окончания блокады Ленинграда Минобороны рассекретило документы о дороге жизни. Она пролегала через Ладожское озеро, по которой снабжали осажденный город и эвакуировали раненых и мирное население. Минобороны опубликовало само постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороге через Ладогу. Причем, в очень сжатые сроки. Военсовет дал для этого всего неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный фигурант дела об убийстве Никиты Белякина объявлен в международный розыск
Пентагон объяснил, зачем на центральную площадь столицы Америки свезли ржавые танки
Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары
Огонь уничтожил 45 тысяч бочек бурбона в Кентукки
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Warner Bros. работает над созданием сериала о Гарри Поттере
Путин назвал главное отличие России от США
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза эстакады
В Минске во время праздничного салюта погибла женщина
Путин назвал условие диалога России с Украиной
Дрон фотографа из Флориды спас жизнь его детям
Суд США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о пересмотре дела
Заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым у России вызвало недоумение
У компании Маслякова хотят отсудить КВН
В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах