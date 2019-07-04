2019-07-04T08:50:35+03:00
В мире

Пентагон объяснил, зачем на центральную площадь столицы Америки свезли ржавые танки

Ведомство объясняет: перед выставкой их зачистили
Григорий ЛЕОРДА
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Трамп произнесет речь на фоне ржавой военной техники.Трамп произнесет речь на фоне ржавой военной техники.Фото: REUTERS
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Дональд Трамп с помпой объявил о том, что в День независимости покажет гражданам своей страны и миру настоящие танки и другую военную технику. В среду, 3 июля, первые боевые машины начали свозить к Мемориалу Авраама Линкольна - месту, где Трамп произнесет речь.

Однако оказалось, что доставленные на площадь машины оказались проржавевшими бронемашинами M3 Bradley, с которых было снято их основное вооружение - 25-мм автоматические пушки. К этому месту должны пригнать еще четыре машины. На вопрос журналистов, почему именно шесть и как получилось, что они не в лучшем виде в министерстве ответили. Говорят, Белый дом запросил именно их.

"Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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