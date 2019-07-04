2019-07-04T09:08:22+03:00
Происшествия

Главный фигурант дела об убийстве Никиты Белякина объявлен в международный розыск

Оганес Айрапетян заочно обвинен в убийстве и хулиганстве
Григорий ЛЕОРДА
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Никита Белякин.Никита Белякин.
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Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна. Сейчас он главный подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Злоумышленнику заочно предъявлено обвинение по трем статьям: убийство, покушение на убийство и хулиганство.

"Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве", - сказал ТАСС адвокат обвиняемого Рубен Киракосян.

По словам Киракосяна, его подзащитный готов прийти с повинной к следователем. Но поставил ультиматум. Он требует освобождение своих братьев и друзей, задержанных по этому делу.

"Оганес воздерживается от явки в связи с тем, что ранее сталкивался с системой, поэтому не верит в объективность следствия, в готовность непредвзятого исследования его версии защиты близких", - добавил Киракосян.

Айрапетян, согласно своей версии, осознает произошедшее. Но считает, что действовал "в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей".

"Применение ножа - не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация", - уточнил адвокат.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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