«Википедия» признала Крым частью России
«Википедия» признала Крым частью России. Территориальная принадлежность полуострова указана в статьях о G20, которые переведены на 72 языка мира. На картах Крым отмечен частью РФ. Эту информацию подтвердили и представители самой интернет-энциклопедии на Украине и в России.
Соответствующий окрас территория полуострова получила в крупнейших представительствах интернет-энциклопедии - английской, испанской, французской и китайской. В украинском сегменте полуостров тоже указан как часть России.
Проверить данный факт можно, если вбивать в Яндекс и Google запрос «Большая двадцатка», первое, что предлагают поисковики, — ссылка на материал «Википедии».
Соучредитель организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич назвал данный факт «войной правок». Обычно, энциклопедия старается держать политический нейтралитет.
— Если я вижу, что на какой-либо карте в энциклопедии Крым указан как часть РФ, я загружу альтернативное изображение с украинской позицией. И, по-хорошему, портал обязан привести две карты. Это и есть один из способов разрешения «войны правок», — прокомментировал «Известиям» Юрий Пероганич.
Эксперт отметил, что на Украине сегодня нет жестких установок относительно статуса Крыма. Никаких решительных мер по данному факту не принимается.
Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что возвращение России в ПАСЕ – это первый шаг для признания Крыма частью РФ в Европе. Полиик выразил надежду на то, что Киев сможет не допустить отмены антироссийских санкций «в других форматах».
ИСТОЧНИК KP.RU