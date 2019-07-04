СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-04T09:54:48+03:00

Это указано в статьях о G20, которые переведены на 72 языка мира

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«Википедия» признала Крым частью России. Территориальная принадлежность полуострова указана в статьях о G20, которые переведены на 72 языка мира. На картах Крым отмечен частью РФ. Эту информацию подтвердили и представители самой интернет-энциклопедии на Украине и в России.

Соответствующий окрас территория полуострова получила в крупнейших представительствах интернет-энциклопедии - английской, испанской, французской и китайской. В украинском сегменте полуостров тоже указан как часть России.

Проверить данный факт можно, если вбивать в Яндекс и Google запрос «Большая двадцатка», первое, что предлагают поисковики, — ссылка на материал «Википедии».

Соучредитель организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич назвал данный факт «войной правок». Обычно, энциклопедия старается держать политический нейтралитет.

— Если я вижу, что на какой-либо карте в энциклопедии Крым указан как часть РФ, я загружу альтернативное изображение с украинской позицией. И, по-хорошему, портал обязан привести две карты. Это и есть один из способов разрешения «войны правок», — прокомментировал «Известиям» Юрий Пероганич.

Эксперт отметил, что на Украине сегодня нет жестких установок относительно статуса Крыма. Никаких решительных мер по данному факту не принимается.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что возвращение России в ПАСЕ – это первый шаг для признания Крыма частью РФ в Европе. Полиик выразил надежду на то, что Киев сможет не допустить отмены антироссийских санкций «в других форматах».

ИСТОЧНИК KP.RU