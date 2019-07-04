МВД и Минздрав будут учить рожениц пользоваться автокреслами

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-04T10:24:59+03:00

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МВД и Минздрав решили организовать в роддомах тренинги, во время которых молодые мамы научатся пользоваться автокреслами и поймут, что очень важно перевозить ребенка в удерживающем устройстве, а не на руках.

Это один из шагов по снижению детской смертности на дорогах. Ежегодно на трассах гибнут примерно 800 детей, это 10% от общего числа жертв, свидетельствует статистика ГИБДД. Реализовать программу планируют до 2024 года.

Председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей Москвы Ирина Полежаева уверена, чем больше родители будут знать информации о безопасности, тем больше шансов сохранить жизнь ребенка.

А врач-терапевт Альбина Стрельченко дает рекомендации сажать ребенка в автолюльку с самого рождения. Ведь в случае столкновения человек не сможет удержать ребенка на руках, а в некоторых случаях, есть риск придавать кроху собственным весом.

К тому же, польза от автолюлек существует и в быту – они помогают защитить ребенка от искривления шейного позвоночника.

- Если голова ребенка все время повернута в одну сторону (на руках, в кроватке), то могут возникнуть проблемы с шеей. Ношение в нагрудной переноске приводит к проблемам с позвоночником, поэтому польза от люлек неоспорима. Нахождение в ней возможно не более 2-3 часов в день, - комментирует ФАН медик.

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ИСТОЧНИК KP.RU