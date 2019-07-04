"Неси еще патроны, Петька": Роскомнадзор отшутился на обвинения в сбоях Facebook

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-04T10:47:16+03:00

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Последние дни Facebook и Instagram штормит. Оба сервиса испытывают трудности. Пользователи по всему миру заявляли о проблемах с загрузкой и отправкой изображений, видео и других файлов. В нашей стране сбои связывали с действиями Роскомнадзора. Такие слухи распространялись в социальных сетях. На это российское ведомство решило отшутиться цитатой из фильма про Чапаева.

"По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН.Ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!"", - появилось сообщение в аккаунте роскомнадзора в социальной сети.

Заметим, сейчас неполадки устранены. Об этом сообщают социальные сети и сами пользователи. Компании приносили извинения за доставленные неудобства и обещали устранить сбои в кратчайшие сроки. Это было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU