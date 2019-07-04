Биометрическую систему пустят на борьбу с мошенниками

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-04T10:57:08+03:00

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Единая биометрическая система (ЕБС) сможет решить еще одну проблему, помимо упразднения бумажных формальностей в банках – с помощью нее планируют исключить возможность оформления кредитов по чужим паспортам.

Об этом «Известиям» рассказали в российских банках, информацию подтвердили в «Ростелекоме» (оператор ЕБС).

Собственные системы распознавания внешности уже сегодня применяются в банках, но пока их охват недостаточно велик. Но даже эта система помогла сохранить не менее 1 млрд рублей. Применение системы ЕБС позволит полностью исключить деятельность мошенников.

Для того, чтобы начать применять ЕБС для этих целей необходимо дождаться, когда Госдума примет соответствующий законопроект. Пока Биометрия может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов.

Ранее российские банки озадачились установкой биометрических банкоматов. Уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая может распознавать лица клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU