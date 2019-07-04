Собянин заявил о планах развития пригородного сообщения с регионами

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-04T11:27:03+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития пригородного сообщения столицы с регионами. По мнению градоначальника это положительно отразится на загруженности московских дорог.

В первую очередь речь идет об увеличении количества пригородных электричек, что позволит заметно повысить число пассажиров. В планах у Собянина, чтобы объем пригородного сообщения столицы с другими регионами достигал около 3 миллионов человек в день.

- Мы нарастили пригородное сообщение. Оно увеличено в два раза. У нас ежедневно раньше передвигалось 1 миллион человек на электричках, сейчас более 2 миллионов, а мы ставим себе задачу 3 миллиона, и больше объем ежедневных перевозок сделать, - сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Немаловажно, по его мнению, и строительство комфортного метро, чтобы оно было в пешей доступности минимум для 90% жителей Москвы. Связано это с тем, что большинство машин в столице - автомобили из Подмосковья и других регионов. Люди едут в столицу на своем транспорте из-за отсутствия хорошей альтернативы, считает мэр. Поэтому повышение качества работы электричек столь важно для Собянина.

- Сделать электрички более регулярными, связать разные радиусы, которые приходит только в центр Москвы, сделать сквозными диаметрами, совместить их со станциями метрополитена, МЦК, наземным транспортом - сделать полноценным наземным метро, - предложил мэр Москвы.

Причем такие работы в столице ведутся несколько лет. Железнодорожная инфраструктура развивается, прокладываются новые пути, подвижной состав обновляется. Но администрация хочет пойти дальше и создать МЦД. И это один из крупнейших проектов в мире, если сравнивать его с другими мегаполисами.

ИСТОЧНИК KP.RU