2019-07-04T11:27:03+03:00
Общество

Собянин заявил о планах развития пригородного сообщения с регионами

Такая мера заметно разгрузит дороги Москвы
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития пригородного сообщения столицы с регионами. По мнению градоначальника это положительно отразится на загруженности московских дорог.

В первую очередь речь идет об увеличении количества пригородных электричек, что позволит заметно повысить число пассажиров. В планах у Собянина, чтобы объем пригородного сообщения столицы с другими регионами достигал около 3 миллионов человек в день.

- Мы нарастили пригородное сообщение. Оно увеличено в два раза. У нас ежедневно раньше передвигалось 1 миллион человек на электричках, сейчас более 2 миллионов, а мы ставим себе задачу 3 миллиона, и больше объем ежедневных перевозок сделать, - сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Немаловажно, по его мнению, и строительство комфортного метро, чтобы оно было в пешей доступности минимум для 90% жителей Москвы. Связано это с тем, что большинство машин в столице - автомобили из Подмосковья и других регионов. Люди едут в столицу на своем транспорте из-за отсутствия хорошей альтернативы, считает мэр. Поэтому повышение качества работы электричек столь важно для Собянина.

- Сделать электрички более регулярными, связать разные радиусы, которые приходит только в центр Москвы, сделать сквозными диаметрами, совместить их со станциями метрополитена, МЦК, наземным транспортом - сделать полноценным наземным метро, - предложил мэр Москвы.

Причем такие работы в столице ведутся несколько лет. Железнодорожная инфраструктура развивается, прокладываются новые пути, подвижной состав обновляется. Но администрация хочет пойти дальше и создать МЦД. И это один из крупнейших проектов в мире, если сравнивать его с другими мегаполисами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собянин: увеличение туристического потока в Москву связано с проведением фестивалей
В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года
Вице-премьер Акимов согласовал концепцию электронного паспорта
В России появится умная система для поиска неэкологичных авто
Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»
Татьяна Голикова рассказала о сокращении численности малых городов России
Ученые рассказали, какие продукты препятствуют развитию рака и диабета
Президент Турции назвал грабежом отказ США продавать F-35
Британские морпехи перехватили супертанкер, который вез нефть в Сирию в обход санкций
С начала 2019 года россияне потратили на покупку авто почти 1 трлн рублей
Австралийского студента, задержанного в Северной Корее, выпустили на волю
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
В России предложили сдерживать рост цен на авиабилеты за счет доходов от продажи нефти
Биометрическую систему пустят на борьбу с мошенниками
"Неси еще патроны, Петька": Роскомнадзор отшутился на обвинения в сбоях Facebook
МВД и Минздрав будут учить рожениц пользоваться автокреслами
Суд США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Темнокожую RnB-певицу утвердили на главную роль в ремейке "Русалочки"
«Википедия» признала Крым частью России
Путин поручил Шойгу подготовить предложения о награждении погибших моряков-подводников
Главный фигурант дела об убийстве Никиты Белякина объявлен в международный розыск
Пентагон объяснил, зачем на центральную площадь столицы Америки свезли ржавые танки
Главархив рассекретил документы о московских партизанах времен ВОВ