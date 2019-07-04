2019-07-04T12:14:02+03:00
Общество

Ученые рассказали, какие продукты препятствуют развитию рака и диабета

Испанские специалисты посоветовали пить маложирное молоко
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые рассказали какие продукты препятствуют развитию рака и диабетаУченые рассказали какие продукты препятствуют развитию рака и диабетаФото: Евгения ГУСЕВА
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Испанские ученые провели анализ 14 работ, посвященных роли молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний. Они пришли к выводу, что их употребление в небольших количествах благоприятно сказывается на здоровье человека.

Согласно их данным, умеренное потребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск возникновения ряда болезней, включая некоторые виды рака и диабета. Также это снижает риск перелома позвоночника. Как сообщает издание Medical Xpress, ученые порекомендовали употреблять молоко и продукты, изготовленные из него, пожилым людям. Нужно это в качестве профилактики возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры.

Напомним, что в России с 1 июля изменились правила продажи молока и молочных продуктов. Теперь натуральные товары будут храниться отдельно о тех, где использовался заменитель молочного жира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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